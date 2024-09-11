«Венесуэла на стероидах», «самая смертоносная армия в мире»: чем закончились разгромные дебаты Харрис и Трампа Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, кому из кандидатов в президенты — Камале Харрис или Дональду Трампу — удалось усидеть на четырех стульях во время предвыборных дебатов. 11 сентября, 06:02 Кандидаты в президенты США республиканец Дональд Трамп и его оппонент от демократов Камала Харрис. Обложка © YouTube / ABC

Главное из дебатов сентября

Американские теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камалы Харрис и Дональда Трампа были посвящены планам по развитию американской экономики, преодолению миграционного кризиса, решению международных конфликтов — на Украине и в секторе Газа. Не обошли оппоненты и вопросы контактов с Россией.

Теледуэль началась с рукопожатия, Камала Харрис подошла к Трампу и первой протянула руку. Дальнейший набор тезисов для битвы выглядел, конечно, уныло. Президента Путина кандидаты упомянули 10 раз, Россию — 12. Заявления Трампа о том, что он хочет завершения военных действий на Украине, и предостережения, что демократы приведут мир к третьей мировой, Харрис отбивала обвинениями в «падении уровня демократии» в стране, запретом на аборты и обещаниями снизить зависимость США от импорта нефти. В общем, малоинтересные вариации ценностей, но для американского обывателя, видимо, сойдёт.

Выскажу свою, субъективную, точку зрения: верните Байдена, он смешнее! Нет, конечно, «демократические» СМИ сразу после завершения дебатов начали рассказывать, что «республиканцы разочарованы в Трампе» и «Харрис молодец (ни разу не заржала, а это уже достижение)». Впрочем, они и после дебатов с участием Байдена первые несколько часов по заготовленным шаблонам пытались рассказывать, как тот порвал Трампа.

В этот раз лица демократических комментаторов также не особо светились от счастья. Можно сказать, что совсем не светились. Но приказано рассказывать, какая Камала молодец, — приходится рассказывать. Если что, то, по мнению самих американцев (по результатам соцопросов), Трамп выиграл дебаты где-то 57 на 32.

Что происходило на дебатах

Теперь о самих дебатах. Начнём с того, что оба ведущих явно и открыто поддерживали Харрис и пытались топить Трампа, делая оценочные суждения по ходу его выступлений. СМИ республиканцев так и прокомментировали этот факт: «Дебаты 3 vs. 1».

Я почему-то всегда думал, что журналисты должны только озвучивать факты, избегая оценочных суждений (взрослые люди, которыми являются зрители, должны сами делать свои выводы, а не слушать навязанное мнение). И уж тем более должны быть беспристрастными модераторами на дебатах, призванными следить за равенством возможностей кандидатов…

Что касается смыслового наполнения, то его практически не было. Не было никакого соревнования проектов, концепций, стратегий. Вместо этого был какой-то рэп-баттл. Как известно, во время рэп-баттла необязательно говорить правду, а нужно оскорблять противника позабористее, и выигрывает тот, кто придумает более обидные обзывалки (и, наоборот, проигрывает тот, кто обидится и бомбанёт).

Я приведу несколько эпизодов для иллюстрации (в моём вольном переводе): — У него нет плана. — У меня есть план. У неё нет плана.

— Ты китайский шпион! — Нет, ты китайский шпион! — Камала марксистка! И папа у неё известный марксист!

— Он против абортов! — Она хочет убивать новорождённых! — Он продвигает план-2025! — Я не имею к нему никакого отношения, я его даже не читал.

— Он скучный, с его митингов люди уходят. — Мои ралли весёлые, а она платит людям, чтобы они сидели на её митингах.

— Он осуждённый мошенник и скоро будет в суде опять по другим обвинениям. — Они начали эти дела, чтобы репрессировать меня, но я уже выиграл большинство этих судов. — Он расист, ненавидящий негров! — Да мне всё равно. Просто ты сначала не была негритянкой, а потом вдруг стала. — Она хуже, чем Байден, а он худший президент в истории США!

— Если бы Трамп был президентом, Путин сейчас уже сидел бы в Киеве. — Путин находился бы в Москве. Ему там больше нравится. — Почему жена мэра Москвы переводила деньги Байдену? Мне вот тоже интересно (имеется в виду жена Лужкова, Батурина), почему. Может, товарищам в погонах стоит спросить её непосредственно?

Ошибки Камалы Харрис

И тому подобное. Но Харрис, безусловно, лидировала по количеству фейков и кринжа. Если Трамп пару раз заявлял какую-то дичь типа: «Нелегальные мигранты едят наших собак и кошек», то Харрис несла такое напропалую.

— Меня поддерживает Дик Чейни! Вот этим не стоило бы бравировать, ибо Чейни ненавидит большинство демократов и значительная часть республиканцев. В целом его ненавидит большинство американцев. Вплоть до того, что некоторые эксперты ещё до дебатов советовали Харрис или сделать вид, что она не заметила поддержки со стороны Чейни, или откреститься от неё, сказав: «Спасибо, но ваша поддержка мне не нужна».

— 6 января самый ужасный теракт в истории США. Куча народу в соцсетях мгновенно возмутились: «Что она несёт?! Неужели хуже, чем 11 сентября?!»

— Он Ганнибал Лектор! Я даже не знаю, как это комментировать. А почему не Чарльз Мэнсон? Хотя всё же знаю — надо было сразу орать: «Трамп это Гитлер!»

Дональд Трамп назвал Америку «нацией в упадке», по его словам, в случае победы Харрис страна превратится в «Венесуэлу на стероидах». А Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире.

В общем, это какой-то позор. Обзывалки уровня детского сада и ни малейших попыток услышать собеседника (хотя бы для того, чтобы аргументированно возразить). Ни у одного из кандидатов нет ответов на вопросы «Как спасать экономику?» и «Что делать со стремительным ростом госдолга?». Да и не похоже, чтобы они пытались их искать.

И, повторюсь, на месте демократов я сейчас требовал бы: «Верните Байдена! Оказывается, он не так плох, как нам казалось». Так что Владимир Владимирович прав: Камала Харрис — это наш кандидат. Эта угробит США гарантированно и в рекордные сроки.

Авторы Александр Роджерс