Стало известно, сколько раз Трамп и Харрис упомянули Путина на предвыборных дебатах
Трамп и Харрис на предвыборных дебатах 11 раз упомянули Россию и 12 раз — Путина
Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / Alex Brandon
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис на предвыборных дебатах 11 раз упомянули Россию, а имя президента РФ Владимира Путина — 12 раз. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что лидер республиканцев упомянул Россию девять раз, Путина — восемь раз, а Украину — шесть. Вице-президент США, в свою очередь, была поскромнее. Политик пять раз упомянула Украину, четыре раза — Путина и два раза — Россию.
Напомним, кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис провели первый раунд дебатов в ночь на 11 сентября. Так, действующий вице-президент обрушилась с критикой на лидера республиканцев, обвинив его в подрыве демократии США. Трамп же утверждал, что Америка превратится в «Венесуэлу на стероидах», если Харрис станет главой государства. В соцсетях тем временем обратили внимание на подлую уловку лидера демократов во время дебатов.