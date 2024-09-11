Стало известно, сколько раз Трамп и Харрис упомянули Путина на предвыборных дебатах

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис на предвыборных дебатах 11 раз упомянули Россию, а имя президента РФ Владимира Путина — 12 раз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что лидер республиканцев упомянул Россию девять раз, Путина — восемь раз, а Украину — шесть. Вице-президент США, в свою очередь, была поскромнее. Политик пять раз упомянула Украину, четыре раза — Путина и два раза — Россию.