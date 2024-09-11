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11 сентября, 10:12

Стало известно, сколько раз Трамп и Харрис упомянули Путина на предвыборных дебатах

Трамп и Харрис на предвыборных дебатах 11 раз упомянули Россию и 12 раз — Путина

Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис на предвыборных дебатах 11 раз упомянули Россию, а имя президента РФ Владимира Путина — 12 раз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что лидер республиканцев упомянул Россию девять раз, Путина — восемь раз, а Украину — шесть. Вице-президент США, в свою очередь, была поскромнее. Политик пять раз упомянула Украину, четыре раза — Путина и два раза — Россию.

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Напомним, кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис провели первый раунд дебатов в ночь на 11 сентября. Так, действующий вице-президент обрушилась с критикой на лидера республиканцев, обвинив его в подрыве демократии США. Трамп же утверждал, что Америка превратится в «Венесуэлу на стероидах», если Харрис станет главой государства. В соцсетях тем временем обратили внимание на подлую уловку лидера демократов во время дебатов.

Дарья Нарыкова
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