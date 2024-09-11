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11 сентября, 09:54

Песков: В Кремле призывают Трампа и Харрис оставить в покое фамилию Путина

Кандидаты в президенты США должны оставить в покое имя президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в Соединённых Штатах дебаты. Американские политики упомянули фамилию главы РФ 12 раз.

«Конечно же, обратили внимание, что оба кандидата упоминали нашего президента, упоминали нашу страну», — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что фамилию лидера РФ в США используют как инструмент внутриполитической борьбы. В Москве весьма негативно относятся к такому и надеются, что Вашингтон оставит в покое президента России.

Также пресс-секретарь главы государства указал, что США занимают по отношению к РФ недружественную позицию вне зависимости партии кандидатов в президенты.

Трое против одного, Путин и Украина: Главное о дебатах Трампа и Харрис
Трое против одного, Путин и Украина: Главное о дебатах Трампа и Харрис

Напомним, кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис провели первый раунд дебатов минувшей ночью. Так, действующий вице-президент обрушилась с критикой на лидера республиканцев, обвинив его в подрыве американской демократии. Трамп же утверждал, что Америка превратится в «Венесуэлу на стероидах», если Харрис станет президентом. В соцсетях тем временем обратили внимание на подлую уловку лидера демократов во время дебатов.

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ТАСС / EPA

Александр Юнашев
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