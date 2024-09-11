Песков: В Кремле призывают Трампа и Харрис оставить в покое фамилию Путина
Кандидаты в президенты США должны оставить в покое имя президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в Соединённых Штатах дебаты. Американские политики упомянули фамилию главы РФ 12 раз.
«Конечно же, обратили внимание, что оба кандидата упоминали нашего президента, упоминали нашу страну», — сказал Песков на брифинге.
Представитель Кремля отметил, что фамилию лидера РФ в США используют как инструмент внутриполитической борьбы. В Москве весьма негативно относятся к такому и надеются, что Вашингтон оставит в покое президента России.
Также пресс-секретарь главы государства указал, что США занимают по отношению к РФ недружественную позицию вне зависимости партии кандидатов в президенты.
Напомним, кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис провели первый раунд дебатов минувшей ночью. Так, действующий вице-президент обрушилась с критикой на лидера республиканцев, обвинив его в подрыве американской демократии. Трамп же утверждал, что Америка превратится в «Венесуэлу на стероидах», если Харрис станет президентом. В соцсетях тем временем обратили внимание на подлую уловку лидера демократов во время дебатов.
ТАСС / EPA