Песков: В Кремле призывают Трампа и Харрис оставить в покое фамилию Путина

Кандидаты в президенты США должны оставить в покое имя президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в Соединённых Штатах дебаты. Американские политики упомянули фамилию главы РФ 12 раз.

«Конечно же, обратили внимание, что оба кандидата упоминали нашего президента, упоминали нашу страну», — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что фамилию лидера РФ в США используют как инструмент внутриполитической борьбы. В Москве весьма негативно относятся к такому и надеются, что Вашингтон оставит в покое президента России.