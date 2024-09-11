Нарушила правила: В соцсети Х раскрыли подлую уловку Камалы Харрис во время дебатов
Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников во время дебатов с Трампом
Камала Харрис и наушники Nova. Обложка © ТАСС / Jacquelyn Martin, © Youtube / NOVA
Кандидата в президенты США Камалу Харрис заподозрили в использовании беспроводных наушников Nova H1 Audio во время дебатов с Дональдом Трампом. На это обратили внимание пользователи соцсети Х. Если это так, то речь идёт о нарушении правил: по правилам кандидатам нельзя было использовать свои заметки на дебатах или взаимодействовать во время рекламных пауз с членами своих предвыборных штабов.
Наушник, о котором идёт речь, внешне похож на серёжку. Под большими жемчужинами (кстати, настоящими) скрываются динамики, которые транслируют звук прямо в ухо пользователю.
«Теперь неудивительно, что она говорила так гладко: видимо, получала инструкции от своей команды» — пишет один из интернент-пользователей.
«У неё пониженный IQ, а память хуже, чем у Байдена», — заключил другой.
«Конечно, они хотят, чтобы микрофоны были отключены в перерывах. Иначе как она услышит свой ушной микрофон», — отметил ещё один комментатор.
Напомним, минувшей ночью кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис схлестнулись в первом раунде дебатов. В частности, действующий вице-президент обвинила лидера республиканцев в серьёзном ударе по американской демократии. Последний парировал, что Америка превратятся в «Венесуэлу на стероидах», если победу одержит кандидат от демократов.