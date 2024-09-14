«Оба против жизни»: Папа римский пристыдил Трампа и Харрис за человеконенавистничество

Вице-президент США Камала Харрис и 45-й американский лидер Дональд Трамп выступают «против жизни», уверен папа римский Франциск. Так 87-летний понтифик прокомментировал предстоящие выборы в Штатах и программы их участников.

Журналисты поинтересовались у священнослужителя, кого из кандидатов он бы посоветовал поддержать избирателю-католику. Франциск напомнил, что Трамп выступает за депортацию мигрантов, лишая иностранцев возможности добиться лучшей жизни. Харрис же пропагандирует аборты: она не против, чтобы детей выбрасывали из чрева матерей, пристыдил кандидатов папа римский.