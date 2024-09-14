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13 сентября, 21:04

«Оба против жизни»: Папа римский пристыдил Трампа и Харрис за человеконенавистничество

Папа римский Франциск: Кандидаты в президенты США Трамп и Харрис «против жизни»

Вице-президент США Камала Харрис и 45-й американский лидер Дональд Трамп выступают «против жизни», уверен папа римский Франциск. Так 87-летний понтифик прокомментировал предстоящие выборы в Штатах и программы их участников.

Журналисты поинтересовались у священнослужителя, кого из кандидатов он бы посоветовал поддержать избирателю-католику. Франциск напомнил, что Трамп выступает за депортацию мигрантов, лишая иностранцев возможности добиться лучшей жизни. Харрис же пропагандирует аборты: она не против, чтобы детей выбрасывали из чрева матерей, пристыдил кандидатов папа римский.

«Оба против жизни: и тот, кто выбрасывает мигрантов, и тот, кто убивает детей», — подытожил понтифик.

Тихий прагматик и истеричка: Политолог разнёс скучнейшие дебаты Трампа и Харрис
Тихий прагматик и истеричка: Политолог разнёс скучнейшие дебаты Трампа и Харрис

Напомним, что недавно Харрис и Трамп сошлись в первых теледебатах, организованных каналом ABC. В ходе словесной дуэли кандидаты в президенты США неоднократно упоминали Россию и её лидера Владимира Путина. Итоги дискуссии закончились серией скандалов: сначала соратницу Джо Байдена обвинили в использовании наушников, а затем Трамп отказался проводить второй раунд дебатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GYG Studio

Илья Пушкарев
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