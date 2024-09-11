Тихий прагматик и истеричка: Политолог разнёс скучнейшие дебаты Трампа и Харрис

В современной западной модели общества публичное общение с женщиной довольно проблемная часть любого взаимодействия. Особенно, если ты политик, да еще и кандидат в президенты. Харрис как раз пользовалась этим, её нулевая прагматичность подкреплялась невербальными приёмами и крайней эмоциональностью. На фоне этого, Харрис, может быть, смотрелась визуально удачнее, но для аудитории создавался образ маленькой девочки, которая беседует со взрослым дядей и истерично пытается доказать свою несостоятельную точку зрения, а в отсутствие аргументов произносит простое и понятное: ну вы же взрослый!