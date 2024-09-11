Тихий прагматик и истеричка: Политолог разнёс скучнейшие дебаты Трампа и Харрис
Политолог Туманян назвал скучнейшими дебаты Трампа и Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис во время дебатов. Обложка © Gettyimages / Anadolu
Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис вышли «скучнейшими», они доказывают недееспособность Демократической партии в сфере выбора кандидатов. Республиканец был тих, высказывая прагматичные тезисы, а кандидат от демократов во всю пользовалась принадлежностью к женскому полу. Об этом Life.ru заявил политолог, куратор Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Эксперт уверен, что Трамп, вероятнее всего, «держался» на публике по политтехнологическим соображениям, так как «издеваться» над стариком Байденом — одно дело, но совершенно другая история — публичное посыпание грязью женщины, да ещё и темнокожей.
Тем не менее, считает Туманян, Трамп одержал победу, особенно учитывая постоянные перебивания со стороны ведущих. И это будет закреплено скорым появлением в Сети кучи мемов и шуток. Говоря о Харрис, политолог указал, что её единственным аргументом было то, что она — женщина. Для полноты картины ей не хватило причислить себя к национальному меньшинству.
В современной западной модели общества публичное общение с женщиной довольно проблемная часть любого взаимодействия. Особенно, если ты политик, да еще и кандидат в президенты. Харрис как раз пользовалась этим, её нулевая прагматичность подкреплялась невербальными приёмами и крайней эмоциональностью. На фоне этого, Харрис, может быть, смотрелась визуально удачнее, но для аудитории создавался образ маленькой девочки, которая беседует со взрослым дядей и истерично пытается доказать свою несостоятельную точку зрения, а в отсутствие аргументов произносит простое и понятное: ну вы же взрослый!
Недавно аналитик и публицист Александр Роджерс рассказал, кому из американских кандидатов в президенты удалось усидеть на нескольких стульях. Он сравнивает дебаты Трампа и Харрис с реп-баттлом, который не содержал в себе реального противостояния.