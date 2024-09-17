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17 сентября, 14:21

Опрос после дебатов показал рекордный отрыв Харрис от Трампа

Опрос Morning Consult: Харрис опережает Трампа на рекордные 6 процентных пунктов

Камала Харрис опережает Дональда Трампа. Фото © ТАСС / AP

Камала Харрис опережает Дональда Трампа. Фото © ТАСС / AP

Кандидат от демократов, вице-президент США Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии, экс-лидера США Дональда Трампа на шесть процентных пунктов. Опрос провела компания Morning Consult. В нём приняли участие более 11000 избирателей.

Согласно результату исследования, за Харрис готов проголосовать 51% респондентов. Кандидатуру Трампа поддержали 45% опрошенных. Погрешность результатов составляет один процентный пункт.

Стоит отметить, что опрос проводится 13-15 сентября, то есть ещё до второго покушения на Трампа, но уже после дебатов.

Харрис продолжит борьбу с Трампом на пожертвования американцев
Харрис продолжит борьбу с Трампом на пожертвования американцев

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Ранее букмекеры увеличили шансы Трампа на победу после неудачного покушения. Теперь вероятность его победы составляет 50%. Новая попытка убить Дональда Трампа произошла 15 сентября.

Полина Никифорова
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