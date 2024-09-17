Опрос после дебатов показал рекордный отрыв Харрис от Трампа

Кандидат от демократов, вице-президент США Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии, экс-лидера США Дональда Трампа на шесть процентных пунктов. Опрос провела компания Morning Consult. В нём приняли участие более 11000 избирателей.

Стоит отметить, что опрос проводится 13-15 сентября, то есть ещё до второго покушения на Трампа, но уже после дебатов.