Харрис продолжит борьбу с Трампом на пожертвования американцев
Newsweek: Сторонники Харрис собрали для её предвыборной кампании $35 млн
Инициативная группа «Республиканские избиратели против Трампа» (RVAT) собрала для предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис свыше 35 миллионов долларов. Эти средства могут помочь кандидату от демократов добиться преимущества в некоторых штатах на предстоящих выборах, утверждают собеседники журнала Newsweek.
По данным RVAT, пожертвования на борьбу с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом поступили из всех 50 американских штатов. Всего вложиться в кампанию Харрис решились свыше 6200 человек. Минимальный перевод не превысил доллара, максимальный — достиг семизначной суммы. По словам профессора Оклендского университета Дэвида Дулио, финансовая поддержка вице-президента не сулит Трампу ничего хорошего.
«На выборах в местах, где разница в количестве голосов будет невелика, например в Мичигане, любое небольшое изменение в предпочтениях среди избирателей может привести к большой разнице в контексте исхода голосования», — рассказал политолог журналу.
Напомним, что президентские выборы в США стартуют уже в ноябре 2024 года. Недавно кандидаты на пост американского лидера впервые сошлись в теледебатах, которые ожидаемо не обошлись без упоминания России и Владимира Путина. По итогам словесной дуэли Харрис заподозрили в жульничестве, а Трамп и вовсе отказался от второго раунда дискуссий, объявив себя победителем.
Flickr / The White House