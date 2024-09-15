Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 03:48

Харрис продолжит борьбу с Трампом на пожертвования американцев

Newsweek: Сторонники Харрис собрали для её предвыборной кампании $35 млн

Инициативная группа «Республиканские избиратели против Трампа» (RVAT) собрала для предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис свыше 35 миллионов долларов. Эти средства могут помочь кандидату от демократов добиться преимущества в некоторых штатах на предстоящих выборах, утверждают собеседники журнала Newsweek.

По данным RVAT, пожертвования на борьбу с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом поступили из всех 50 американских штатов. Всего вложиться в кампанию Харрис решились свыше 6200 человек. Минимальный перевод не превысил доллара, максимальный — достиг семизначной суммы. По словам профессора Оклендского университета Дэвида Дулио, финансовая поддержка вице-президента не сулит Трампу ничего хорошего.

«На выборах в местах, где разница в количестве голосов будет невелика, например в Мичигане, любое небольшое изменение в предпочтениях среди избирателей может привести к большой разнице в контексте исхода голосования», — рассказал политолог журналу.

«Оба против жизни»: Папа римский пристыдил Трампа и Харрис за человеконенавистничество
«Оба против жизни»: Папа римский пристыдил Трампа и Харрис за человеконенавистничество

Напомним, что президентские выборы в США стартуют уже в ноябре 2024 года. Недавно кандидаты на пост американского лидера впервые сошлись в теледебатах, которые ожидаемо не обошлись без упоминания России и Владимира Путина. По итогам словесной дуэли Харрис заподозрили в жульничестве, а Трамп и вовсе отказался от второго раунда дискуссий, объявив себя победителем.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Выборы в США
  • Дональд Трамп
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров