Харрис продолжит борьбу с Трампом на пожертвования американцев

Инициативная группа «Республиканские избиратели против Трампа» (RVAT) собрала для предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис свыше 35 миллионов долларов. Эти средства могут помочь кандидату от демократов добиться преимущества в некоторых штатах на предстоящих выборах, утверждают собеседники журнала Newsweek.

По данным RVAT, пожертвования на борьбу с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом поступили из всех 50 американских штатов. Всего вложиться в кампанию Харрис решились свыше 6200 человек. Минимальный перевод не превысил доллара, максимальный — достиг семизначной суммы. По словам профессора Оклендского университета Дэвида Дулио, финансовая поддержка вице-президента не сулит Трампу ничего хорошего.