Война РФ и США. Зачем на Западе разгоняют тему ядерного конфликта На что рассчитывают западные политики в ядерной войне с Россией и почему у них ничего не получится — в материале Life.ru. 17 сентября, 21:13 США считают, что смогут отсидеться за океаном. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

США не оставляют надежды развязать в Европе большую войну, а самим остаться в стороне. Именно поэтому Украина с разрешения западных кураторов стала наносить удары вглубь России дронами, а на днях в Guardian появилась информация, что Британия одобрила использование по нашим территориям своих ракет Storm Shadow. — Это война! Война с НАТО! Маски сброшены! — так отреагировали на решение англосаксов эксперты внутри России.

О том, что обстановка действительно тревожная, говорит и тот факт, что президент России Владимир Путин, комментируя сложившуюся ситуацию, назвал использование высокоточного оружия большой дальности западного производства «совершенно другой историей», ведь наносить подобные удары Украина сама не может. Это возможно лишь с использованием разведданных натовских спутников и внесением полётных заданий офицерами НАТО. И это уже не СВО.

— Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Это изменит суть конфликта. Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам создадут, — так оценил Владимир Путин решение Лондона.

Что говорят о войне на Западе

Воинственная риторика на Западе растёт. Угрожать России ядерной войной политики начали с 2022 года. Одним из первых о ядерном потенциале НАТО вспомнил тогдашний министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Владимир Путин должен понимать это», — сказал он и добавил, что президент РФ, «воюя с НАТО», способствует его сплочению. Следом за Ле Дрианом выступил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, который заявил, что США могут разместить в его стране своё ядерное оружие: «Это существенно усилит сдерживание Москвы».

Бывшая премьер-министр Британии Лиз Трасс. Фото © ТАСС / АР / Daniel Leal

Теперь уже бывшая премьер-министр Британии Лиз Трасс вообще тогда сказала, что без проблем и угрызений совести нажмёт ядерную кнопку. «Я готова сделать это!» Не отставали и другие. Командующий Военно-воздушными силами Германии Инго Герхартц на страницах издания Bild призвал НАТО готовиться к применению ядерного оружия в отношении России. «Для ядерного сдерживания нам нужны лишь средства поражения и политическая воля», — заявил он.

— Европа находится в состоянии войны... Наша свобода под угрозой, — высказался премьер-министр Бельгии Александр Де Кро. А канадская министр иностранных дел Мелани Жоли отметила, что «мы должны задушить режим Путина. Это была наша цель с самого начала, и это то, что мы продолжим делать».

Самыми кровожадными оказались непосредственные соседи России. — Война закончится тогда, когда российских солдат будет убито так много, что продолжение войны станет для российских правителей с политической или военной точки зрения невозможным, — заявил председатель комитета парламента Финляндии по международным делам Юсси Халла-ахо. Он же говорил, что «демонизировать противника правильно и необходимо».

В Америке уже просчитывают, сколько человек умрёт в случае локальной ядерной войны в Европе. Фото © Wikipedia / National Nuclear Security Administration

США готовятся к войне

О том, что ястребы Пентагона готовятся к полномасштабной войне с Россией, заговорили на американском телевидении в 2023 году. Бывший зелёный берет журналист Джон Мур предупредил зрителей, что подготовка идёт уже год или полтора. Одновременно с этим он отметил, что США опустошают собственные склады вооружения, отправляя его на Украину. Видимо, у ястребов Пентагона даже мысли нет о прямом столкновении войск РФ и Америки, они надеются на свой ядерный потенциал.

США навязывают ЕС мысль о том, что война с Россией неизбежна. Глава Пентагона Ллойд Остин заставляет европейцев вооружаться — для того чтобы поставлять оружие Украине и чтобы быть готовыми к третьей мировой войне с РФ. При этом мало у кого из западных лидеров есть сомнения в том, что, если война начнётся, победителем в ней окажется Россия.

Но США всё ещё опрометчиво считают, что они смогут командовать войсками НАТО и при этом остаться в стороне. В Пентагоне уже ведут разработки по моделированию локальной ядерной войны в Европе, чтобы понять, будет ли после неё голод и сколько миллионов вымрет. Собственно, на то и расчёт — сократить население планеты, захватив ресурсы. На очереди за Россией и ЕС Китай и весь Азиатско-Тихоокеанский регион.

Моделирование ядерной войны между ЕС, США и РФ 2019 года продемонстрировало, что в течение первых 45 минут погибнут 85 миллионов человек. Если исключить из этого моделирования Штаты и оставить обмен ударами России и Европы, то результат будет более «скромным» — 34 миллиона человек. Ещё больше 50 миллионов будут облучены или получат ранения. Кстати, поводом для обмена ядерными ударами, согласно американской модели, послужит ракета, запущенная Москвой, чтобы остановить вторжение НАТО.

Ястребы Пентагона хотели бы командовать европейскими войсками, а самим в бой не вступать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Beautiful landscape

Здравомыслие в ЕС

Тем временем всё чаще слышны голоса оставшихся в ЕС здравомыслящих людей. Они против бойни и не хотят быть жертвами ядерного конфликта. Финский профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета предупредил, что в ближайшее время Зеленский и НАТО пойдут на масштабную эскалацию конфликта. Виной тому желание во что бы то ни стало разрешить ситуацию в свою пользу.

Как считает эксперт, есть только два варианта развития событий. Первый — это эскалация конфликта и удары по Москве. И второй — это ядерная провокация и обвинение во всём России. Причём медлить с решением на Западе не будут. «Крах ВСУ ускоряется. Это значит, что мы вплотную приблизились к решающей точке в конфликте. Дальше или мирные переговоры, или безумная эскалация», — написал Малинен.

В отказе от дипломатического решения проблем обвинил НАТО профессор Университета юго-восточной Норвегии Гленн Дизен. Он указал на тот факт, что в ЕС наказывают страны, которые пытаются вернуться к дипломатии. Так, Европейский парламент принял резолюцию с осуждением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который нанёс визиты в Россию и Китай.

Военнослужащий расчёта реактивной системы залпового огня «Град» 80-й отдельной мотострелковой бригады в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Об опасности поддержки Украины оружием и эскалации предупреждала экс-депутат Нацсобрания Франции Марион Марешаль. — Мы начали с боеприпасов, затем в ход пошли артиллерия, танки, в какой момент мы должны остановиться? Где черта? — такой вопрос задавала она оппонентам, но ответа не дождалась.

Весной 2024 года члены парламента Голландии Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией. Они говорили о последствиях войны для страны, о том, что голландские средства ПВО не смогут перехватить российские ракеты «Сармат», которые несут по 10 боеголовок каждая, и спрашивали, сколько человек погибнет. Ответа тоже не получили.

— Мы движемся вверх по эскалационной лестнице, — заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире канала Judging Freedom на «Ютубе», — и это совсем не то, что нужно для благополучия той же Украины.

Отсидеться за океаном у США не получится

Однако после слов Владимира Путина о том, что нанесение ударов западными ракетами вглубь России наша страна будет считать объявлением ей войны, западные политики взяли паузу. Сотрудник Госдепа Ведант Патель уже заявил, что Штаты не готовы разрешить Украине бить их ракетами по РФ. Против такого решения ранее выступали Пентагон и американская военная разведка. Представитель Минобороны США Патрик Райли заговорил, что вступать в конфликт совсем не обязательно.

В Британии тоже поспешили откреститься от материала в Guardian и сообщили, что не ищут военного противостояния с Россией. Общую тенденцию поддержал канцлер ФРГ Шольц. Он сказал, что не разрешает Украине обстреливать РФ. Между строк всех этих заявлений можно прочитать, что НАТО не готово к войне. Пока не готово.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Не изменила решение Запада и встреча американского президента Джо Байдена с английским премьер-министром Киром Стармером, который в пятницу улетел в США за инструкциями. Но расслабляться рано. Некоторые из военных экспертов считают, что Вашингтон ещё может пойти на эскалацию военных действий. Причём если на выборах начнёт побеждать Трамп, то эскалация может начаться до них, а если Харрис, то после.

В этом случае Америке нужно помнить об одном: отсидеться за океаном у неё не получится. Это уже ясно дал понять чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов. — Мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более между США и Россией, не может быть. И победителей не будет. Но в Америке какая-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию США. Я пытаюсь постоянно дoнести до них один тезис: американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех.

Авторы Майя Новик