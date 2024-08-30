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30 августа, 04:45

Раскрыт коварный план США и Украины по развязыванию войны в Европе

Профессор Малинен: Европе грозит война из-за политических амбиций США и Украины

Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета, специализирующийся на геополитике, опубликовал тревожное заявление в социальной сети X. По его мнению, как США, так и Украина заинтересованы в развязывании крупной войны в Европе.

Профессор утверждает, что американские демократы стремятся к расширению конфликта для поддержки своей президентской кампании. В то же время, по его мнению, украинское руководство также нуждается в военных действиях, поскольку администрация Незалежной оказалась погружена в коррупцию и находится под угрозой.

Эксперт считает, что единственным способом избежать масштабного конфликта на континенте является полное поражение украинской армии. В своих комментариях специалист добавляет, что текущие данные свидетельствуют о разрушении обороны ВСУ на Донбассе, что может указывать на начало конца текущего военного положения.

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Ранее в Брюсселе не удалось достигнуть соглашения по поводу разблокировки 6 миллиардов евро, предназначенных для компенсации поставок оружия Украине через Еврофонд мира, а также по отмене ограничений на использование европейского оружия против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Венгрия продолжает блокировать эти средства, что он считает «неприемлемым».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvGavrilov

Кирилл Сосновских
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