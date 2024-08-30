Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета, специализирующийся на геополитике, опубликовал тревожное заявление в социальной сети X. По его мнению, как США, так и Украина заинтересованы в развязывании крупной войны в Европе.

Профессор утверждает, что американские демократы стремятся к расширению конфликта для поддержки своей президентской кампании. В то же время, по его мнению, украинское руководство также нуждается в военных действиях, поскольку администрация Незалежной оказалась погружена в коррупцию и находится под угрозой.

Эксперт считает, что единственным способом избежать масштабного конфликта на континенте является полное поражение украинской армии. В своих комментариях специалист добавляет, что текущие данные свидетельствуют о разрушении обороны ВСУ на Донбассе, что может указывать на начало конца текущего военного положения.