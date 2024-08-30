«Это конец, всё кончено»: В США выступили с предупреждением после выходки ВСУ в Курской области
Полковник Макгрегор: Москва не готова к переговорам с США после курской авантюры
Конфликт в Украине может завершиться на условиях России, а не США. Такое мнение выразил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive. По его словам, Россия не намерена учитывать интересы Соединённых Штатов в процессе урегулирования конфликта, особенно после событий, связанных с курской авантюрой ВСУ.
«Главная новость, которую никак не хотят понять в Вашингтоне, заключается в том, что у России больше нет желания договариваться с нами. Это конец, всё кончено. Эта война закончится на условиях, которые устраивают Москву», — подчеркнул эксперт.
Полковник добавил, что глава государства Владимир Путин осознал отсутствие адекватных партнёров для переговоров на Западе. Поэтому, по его словам, интересы США при урегулировании украинского конфликта учитываться не будут.
Ранее отставной полковник США Лоуренс Уилкерсон отметил, что президент России Владимир Путин проявил исключительную расчётливость, не поддавшись на провокации НАТО. Он отреагировал на заявление бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона о том, что атака Украины на Курскую область могла быть санкционирована американской разведкой.
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