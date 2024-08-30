Конфликт в Украине может завершиться на условиях России, а не США. Такое мнение выразил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive. По его словам, Россия не намерена учитывать интересы Соединённых Штатов в процессе урегулирования конфликта, особенно после событий, связанных с курской авантюрой ВСУ.

«Главная новость, которую никак не хотят понять в Вашингтоне, заключается в том, что у России больше нет желания договариваться с нами. Это конец, всё кончено. Эта война закончится на условиях, которые устраивают Москву», — подчеркнул эксперт.

Полковник добавил, что глава государства Владимир Путин осознал отсутствие адекватных партнёров для переговоров на Западе. Поэтому, по его словам, интересы США при урегулировании украинского конфликта учитываться не будут.