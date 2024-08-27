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27 августа, 11:36

Умён и расчётлив: Полковник ВС США восхитился, как Путин обошёл яркую провокацию НАТО

Уилкерсон: Путин слишком умён, чтобы поддаться на провокации НАТО

Президент России Владимир Путин не поддался на провокации Североатлантического альянса (НАТО), потому что он слишком расчётлив. С таким заявлением выступил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон во время интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Так он высказался в сторону экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, который заявил, что атака Украины на Курскую область является, скорее всего, санкционированным действием со стороны американской разведки.

«Путин слишком расчётлив и умён, чтобы использовать это как предлог для расширения конфликта», — сказал Уилкерсон.

Бывший полковник также добавил, что ему очень жаль, что Вашингтон не имеет в своих рядах хоть кого-то такого же рассудительного, как Владимир Путин.

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Ранее президент России официально заявил, что страна не собирается вступать в военный конфликт с НАТО. Всё потому, что разница в военных расходах очень большая. Например, в 2022 году США истратили около 811 миллиардов долларов, когда РФ — 72 миллиарда. Идея о том, что Москва начнёт битву с альянсом является бредовой, добавил Путин.

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Life.ru

Наталья Афонина
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