Президент России Владимир Путин не поддался на провокации Североатлантического альянса (НАТО), потому что он слишком расчётлив. С таким заявлением выступил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон во время интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Так он высказался в сторону экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, который заявил, что атака Украины на Курскую область является, скорее всего, санкционированным действием со стороны американской разведки.

«Путин слишком расчётлив и умён, чтобы использовать это как предлог для расширения конфликта», — сказал Уилкерсон.

Бывший полковник также добавил, что ему очень жаль, что Вашингтон не имеет в своих рядах хоть кого-то такого же рассудительного, как Владимир Путин.