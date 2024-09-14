Посол России беспощадно разрушил мечты США спрятаться за океаном от ядерной войны в Европе
Антонов указал США на невозможность отсидеться за океаном при ядерной войне в ЕС
Победителя в ядерной войне не будет, и в случае начала такого конфликта в Европе американцы не смогут «отсидеться за водами океана». Такая война коснётся всех, поэтому жителям Штатов не надо питать напрасных иллюзий, предупредил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Мы 100 раз говорили, что ядерной войны между ядерными госудaрствами, тем более между США и Россией, не может быть. И побeдителей не будет. Но здесь [в Америке] какaя-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распрострaнится на территорию США. Я пытаюсь постоянно дoнести до них один тезис — американцам не удастся oтсидеться за водами океана, эта война затрoнет всех», — подчеркнул дипломат в эфире телеканала «Россия-24».
Именно из-за такого сценария Россия постоянно призывает другие стороны не играть с этой риторикoй, заметил Антонов.
Тем временем в МИД анонсировали изменение ядерной доктрины России. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, сдерживание при помощи ядерного арсенала, которое работало раньше, сейчас уже не так эффективно, что стало очевидно в ходе конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что Россия в настоящее время уточняет свою ядерную доктрину, в том числе пункты об условиях применения тактического оружия.
Shutterstock