Подайте на войну: СМИ раскрыли требования Зеленского к Западу для «победы»
The Times: В «плане победы» Зеленский хочет гарантий защиты и военной поддержки
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Во время визита в США Владимир Зеленский огласит «план победы», состоящий всего из четырёх пунктов. Список предложений Киева приводит британская газета The Times.
Так, главарь киевского режима требует гарантий безопасности, аналогичным 5-й статье устава НАТО, хочет продолжать «операцию» в Курской области, а также требует поставок конкретных современных видов вооружения и международной финансовой помощи для поддержки экономики Незалежной.
Зеленский считает, что соблюдение данных требований даст Киеву возможность провести переговоры с Москвой до конца этого года. В издании добавили, что требование безопасности говорит о понимании Украины невозможности полноценного членства в альянсе.
Напомним, Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в собрании Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить с 24 по 30 сентября. Известно, что глава киевского режима планирует представить президенту США Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу «план победы», разговоры о котором участились в последние недели.