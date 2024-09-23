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23 сентября, 13:52

Подайте на войну: СМИ раскрыли требования Зеленского к Западу для «победы»

The Times: В «плане победы» Зеленский хочет гарантий защиты и военной поддержки

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Во время визита в США Владимир Зеленский огласит «план победы», состоящий всего из четырёх пунктов. Список предложений Киева приводит британская газета The Times.

Так, главарь киевского режима требует гарантий безопасности, аналогичным 5-й статье устава НАТО, хочет продолжать «операцию» в Курской области, а также требует поставок конкретных современных видов вооружения и международной финансовой помощи для поддержки экономики Незалежной.

Зеленский считает, что соблюдение данных требований даст Киеву возможность провести переговоры с Москвой до конца этого года. В издании добавили, что требование безопасности говорит о понимании Украины невозможности полноценного членства в альянсе.

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«Политический шизофреник» Зеленский зря носится с планами «мира» и «победы», считает политолог

Напомним, Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в собрании Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить с 24 по 30 сентября. Известно, что глава киевского режима планирует представить президенту США Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу «план победы», разговоры о котором участились в последние недели.

Николай Рюмин
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