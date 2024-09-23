Во время визита в США Владимир Зеленский огласит «план победы», состоящий всего из четырёх пунктов. Список предложений Киева приводит британская газета The Times.

Так, главарь киевского режима требует гарантий безопасности, аналогичным 5-й статье устава НАТО, хочет продолжать «операцию» в Курской области, а также требует поставок конкретных современных видов вооружения и международной финансовой помощи для поддержки экономики Незалежной.

Зеленский считает, что соблюдение данных требований даст Киеву возможность провести переговоры с Москвой до конца этого года. В издании добавили, что требование безопасности говорит о понимании Украины невозможности полноценного членства в альянсе.