Владимир Зеленский постоянно говорит о наличии у себя «мирного плана» и «плана победы», выставляя себя «политическим шизофреником». Одновременно он заявляет, что готов к мирным переговорам, и, вместе с тем, строит планы на победу над Россией. О причинах неадекватного поведения главаря киевского режима Life.ru рассказал политолог Илья Гамбашидзе.

«Зеленский очень хочет соответствовать ожиданиям Запада, но не знает в точности, в чем эти ожидания заключаются. Немудрено — ведь на Западе есть разные точки зрения. И он пытается угодить сразу всем. Причём в ситуации, когда в США наступило «междуцарствие», неизвестно, какая точка зрения возобладает», — пояснил политолог.

Руководство Украины не понимает, что стремление угодить всем в конечном итоге обернётся тяжёлой, разочаровывающей реальностью. Пока Запад продолжает высылать помощь, но и та ограничена.