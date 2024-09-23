«Политический шизофреник» Зеленский зря носится с планами «мира» и «победы», считает политолог
Политолог Гамбашидзе: Зеленский хочет угодить всем с планами «мира» и «победы»
Владимир Зеленский постоянно говорит о наличии у себя «мирного плана» и «плана победы», выставляя себя «политическим шизофреником». Одновременно он заявляет, что готов к мирным переговорам, и, вместе с тем, строит планы на победу над Россией. О причинах неадекватного поведения главаря киевского режима Life.ru рассказал политолог Илья Гамбашидзе.
«Зеленский очень хочет соответствовать ожиданиям Запада, но не знает в точности, в чем эти ожидания заключаются. Немудрено — ведь на Западе есть разные точки зрения. И он пытается угодить сразу всем. Причём в ситуации, когда в США наступило «междуцарствие», неизвестно, какая точка зрения возобладает», — пояснил политолог.
Руководство Украины не понимает, что стремление угодить всем в конечном итоге обернётся тяжёлой, разочаровывающей реальностью. Пока Запад продолжает высылать помощь, но и та ограничена.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в собрании Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить с 24 по 30 сентября. Сообщается, что глава киевского режима намерен представить президенту США Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу некий «план победы», разговоры о котором участились в последние недели.
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