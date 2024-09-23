Спасибо, но дайте ещё: Зеленский начал визит в США с выклянчивания снарядов

Владимир Зеленский сразу после приезда в США решил нанести визит на завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и попросил увеличить поставки. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта.