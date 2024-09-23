Спасибо, но дайте ещё: Зеленский начал визит в США с выклянчивания снарядов
Зеленский попросил увеличить поставки снарядов после посещения завода в США
Владимир Зеленский сразу после приезда в США решил нанести визит на завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и попросил увеличить поставки. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта.
«Спасибо и нам нужно больше», — привёл Картрайт слова Зеленского, прибывшего на завод.
Ранее Life.ru сообщал, что Украина ведёт переговоры о поставках истребителей Gripen и Eurofighter. Последний пакет военной помощи Соединённые Штаты выделили Киеву 6 сентября. В него вошли ракеты для РСЗО, артиллерийские снаряды и противотанковые комплексы на общую стоимость 250 миллионов долларов. Очередной пакет Соединённые Штаты задерживают, как сообщается, из-за дефицита запасов.
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