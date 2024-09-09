Швеция передаст Киеву $67 млн, шесть боевых катеров и ПЗРК Robot

Швеция готовит для Украины 17-й пакет военной помощи на сумму в размере 4,6 млрд крон ($443,5 млн). Об этом с гордостью за своих налогоплательщиков заявил в ходе пресс-конференции министр обороны королевства Пол Йонсон.

«Размер пакета военной поддержки составляет 4,6 млрд крон», – похвастался он.

Министр подчеркнул, что содержимое пакета ориентировано исключительно на пожелания украинской стороны. Киев получит таковые боеприпасы, деньги на беспилотники и зимнюю экипировку для солдат. Кроме того, на Украину отправятся шесть десантно-штурмовых катеров Stridsbåt 90, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Robot 70, защитные маски и оборудование.

На Банковой наверняка поднимут отдельный тост за финансовую помощь в размере 700 млн крон ($67,48 млн), которую Швеция также любезно предоставит украинскому руководству.

Однако Йонсон заявил, что Киев не получит истребители JAS Gripen, так как на данный момент их передача неактуальна.