Швеция передаст Киеву $67 млн, шесть боевых катеров и ПЗРК Robot
Швеция обещала Украине 17-й пакет военной помощи на $443,5 млн
Швеция готовит для Украины 17-й пакет военной помощи на сумму в размере 4,6 млрд крон ($443,5 млн). Об этом с гордостью за своих налогоплательщиков заявил в ходе пресс-конференции министр обороны королевства Пол Йонсон.
«Размер пакета военной поддержки составляет 4,6 млрд крон», – похвастался он.
Министр подчеркнул, что содержимое пакета ориентировано исключительно на пожелания украинской стороны. Киев получит таковые боеприпасы, деньги на беспилотники и зимнюю экипировку для солдат. Кроме того, на Украину отправятся шесть десантно-штурмовых катеров Stridsbåt 90, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Robot 70, защитные маски и оборудование.
На Банковой наверняка поднимут отдельный тост за финансовую помощь в размере 700 млн крон ($67,48 млн), которую Швеция также любезно предоставит украинскому руководству.
Однако Йонсон заявил, что Киев не получит истребители JAS Gripen, так как на данный момент их передача неактуальна.
США старается подавать пример всем европейским странам, поскольку ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что его страна отправит Украине ещё один пакет военной помощи стоимостью в 250 миллионов долларов. По его словам, Штаты надеются, что этого окажется достаточно, чтобы удовлетворить аппетиты Киева. Туда также войдут зенитные ракеты и боеприпасы для РСЗО HIMARS.
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