Запад удивила силовая рокировка Зеленского, указавшего Кулебе на дверь
Bloomberg счёл замену главы МИД последней попыткой Зеленского проявить силу
Очередная рокировка в правительстве Украины и назначение новым главой украинского МИД Андрея Сибиги удивила западных коллег, которые не ожидали такого поворота событий. Об этом 8 сентября написало агентство Bloomberg.
В материале сказано, что никто не знал заранее о готовящихся перестановках на Украине, из-за чего западные друзья Киева «остались в недоумении». Авторы издания считают, что кадровая «чехарда» проходит в соответствии со схемой, согласно которой Зеленский повышает в должности те, кто вхож в его ближний круг.
При этом в Bloomberg утверждают, что, назначив Сибигу Зеленский последний раз попытался «проявить силу». Сильной стороной нового главы МИД считается «близость к центру силы Украины военного времени», отметили в агентстве. Так, новый министр сумел наладить тесные контакты в странах НАТО, когда ездил в Анкару и Варшаву.
Ранее Дмитрий Кулеба покинул пост главы украинского МИД. Рада практически единогласно поддержала идею о его отставке. Его место занял Андрей Сибига, кандидатуру которого Зеленский предложил лично. По словам лидера киевского режима, Кулебе перестало хватать энергии для того, чтоб выпрашивать оружие у Запада.
ТАСС / IMAGO / Sven Simon