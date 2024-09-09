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9 сентября, 09:47

Запад удивила силовая рокировка Зеленского, указавшего Кулебе на дверь

Bloomberg счёл замену главы МИД последней попыткой Зеленского проявить силу

Очередная рокировка в правительстве Украины и назначение новым главой украинского МИД Андрея Сибиги удивила западных коллег, которые не ожидали такого поворота событий. Об этом 8 сентября написало агентство Bloomberg.

В материале сказано, что никто не знал заранее о готовящихся перестановках на Украине, из-за чего западные друзья Киева «остались в недоумении». Авторы издания считают, что кадровая «чехарда» проходит в соответствии со схемой, согласно которой Зеленский повышает в должности те, кто вхож в его ближний круг.

При этом в Bloomberg утверждают, что, назначив Сибигу Зеленский последний раз попытался «проявить силу». Сильной стороной нового главы МИД считается «близость к центру силы Украины военного времени», отметили в агентстве. Так, новый министр сумел наладить тесные контакты в странах НАТО, когда ездил в Анкару и Варшаву.

Польская креатура: почему заменили главу МИД Украины на Андрея Сибигу, кто за ним стоит
Польская креатура: почему заменили главу МИД Украины на Андрея Сибигу, кто за ним стоит

Ранее Дмитрий Кулеба покинул пост главы украинского МИД. Рада практически единогласно поддержала идею о его отставке. Его место занял Андрей Сибига, кандидатуру которого Зеленский предложил лично. По словам лидера киевского режима, Кулебе перестало хватать энергии для того, чтоб выпрашивать оружие у Запада.

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ТАСС / IMAGO / Sven Simon

Владимир Озеров
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