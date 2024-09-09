Запад удивила силовая рокировка Зеленского, указавшего Кулебе на дверь

Очередная рокировка в правительстве Украины и назначение новым главой украинского МИД Андрея Сибиги удивила западных коллег, которые не ожидали такого поворота событий. Об этом 8 сентября написало агентство Bloomberg.

В материале сказано, что никто не знал заранее о готовящихся перестановках на Украине, из-за чего западные друзья Киева «остались в недоумении». Авторы издания считают, что кадровая «чехарда» проходит в соответствии со схемой, согласно которой Зеленский повышает в должности те, кто вхож в его ближний круг.