США собрались удовлетворить военные аппетиты Киева новым пакетом помощи на четверть миллиарда

Президент США Джо Байден сегодня, 6 сентября, объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его размер составит 250 миллионов долларов, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Президент Байден сегодня объявит о дополнительном пакете военной помощи на 250 миллионов долларов для Украины», — указал Остин на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Шеф Пентагона выразил надежду, что помощь США позволит удовлетворить потребности Украины. По его словам, передача необходимого вооружения произойдёт с «военной скоростью».