США собрались удовлетворить военные аппетиты Киева новым пакетом помощи на четверть миллиарда
Остин: Байден 6 сентября объявит о новом пакете военной помощи Киеву на $250 млн
Президент США Джо Байден сегодня, 6 сентября, объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его размер составит 250 миллионов долларов, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«Президент Байден сегодня объявит о дополнительном пакете военной помощи на 250 миллионов долларов для Украины», — указал Остин на авиабазе «Рамштайн» в Германии.
Шеф Пентагона выразил надежду, что помощь США позволит удовлетворить потребности Украины. По его словам, передача необходимого вооружения произойдёт с «военной скоростью».
Напомним, что 23 августа американский лидер Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. В Белом доме уточнили, что в него войдут ракеты для систем ПВО, антидроновое и противотанковое оружие, а также дополнительные боеприпасы.
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