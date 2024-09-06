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6 сентября, 10:13

США собрались удовлетворить военные аппетиты Киева новым пакетом помощи на четверть миллиарда

Остин: Байден 6 сентября объявит о новом пакете военной помощи Киеву на $250 млн

Президент США Джо Байден сегодня, 6 сентября, объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его размер составит 250 миллионов долларов, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Президент Байден сегодня объявит о дополнительном пакете военной помощи на 250 миллионов долларов для Украины», — указал Остин на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Шеф Пентагона выразил надежду, что помощь США позволит удовлетворить потребности Украины. По его словам, передача необходимого вооружения произойдёт с «военной скоростью».

Напомним, что 23 августа американский лидер Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. В Белом доме уточнили, что в него войдут ракеты для систем ПВО, антидроновое и противотанковое оружие, а также дополнительные боеприпасы.

Зеленский собрался клянчить оружие у группы «Рамштайн»
Зеленский собрался клянчить оружие у группы «Рамштайн»
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ivan Cholakov

Дарья Нарыкова
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