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22 сентября, 10:57

Умеров: Украина ведёт переговоры о поставках истребителей Gripen и Eurofighter

Истребитель Gripen. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Honza123

Истребитель Gripen. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Honza123

Украина ведёт с Западом переговоры о поставках истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon. Об этом заявил министр обороны республики Рустем Умеров.

«Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon. Скоро будут результаты, которые мы сможем анонсировать», — привело его слова украинское издание «Обозреватель».

Переговоры относительно количества бортов ведутся беспрерывно. При этом Западу известно о потребностях Украины, отметил Умеров.

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Ожидается, что о новом пакете военной помощи на 375 миллионов долларов Вашингтон объявит уже в понедельник. Однако на этот раз Киеву придётся дольше ждать поставок из-за дефицита оружейных запасов США.

Мария Любицкая
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