Умеров: Украина ведёт переговоры о поставках истребителей Gripen и Eurofighter

Украина ведёт с Западом переговоры о поставках истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon. Об этом заявил министр обороны республики Рустем Умеров.

«Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon. Скоро будут результаты, которые мы сможем анонсировать», — привело его слова украинское издание «Обозреватель».

Переговоры относительно количества бортов ведутся беспрерывно. При этом Западу известно о потребностях Украины, отметил Умеров.