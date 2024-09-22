Умеров: Украина ведёт переговоры о поставках истребителей Gripen и Eurofighter
Истребитель Gripen. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Honza123
Украина ведёт с Западом переговоры о поставках истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon. Об этом заявил министр обороны республики Рустем Умеров.
«Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon. Скоро будут результаты, которые мы сможем анонсировать», — привело его слова украинское издание «Обозреватель».
Переговоры относительно количества бортов ведутся беспрерывно. При этом Западу известно о потребностях Украины, отметил Умеров.
Ожидается, что о новом пакете военной помощи на 375 миллионов долларов Вашингтон объявит уже в понедельник. Однако на этот раз Киеву придётся дольше ждать поставок из-за дефицита оружейных запасов США.