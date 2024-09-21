США нашли способ уберечь свои F-16 на Украине от российской ПВО

Пентагон рассматривает вариант включения в следующий пакет военной помощи Украине ракет средней дальности для истребителей F-16. Благодаря ним лётчики ВСУ смогут поражать цели на расстоянии свыше 100 километров, сообщили в Politico.

Источники американской газеты утверждают, что новые ракеты немного обезопасят F-16 от действия российских комплексов ПВО ближнего радиуса действия. Пуски будут осуществляться вдали от линии соприкосновения.

«Новые ракеты хоть и не имеют той дальности действия, о которой просил Киев, но всё же дадут украинским пилотам новое мощное оружие», — рассказали изданию официальные лица.