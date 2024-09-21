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21 сентября, 03:10

США нашли способ уберечь свои F-16 на Украине от российской ПВО

Politico: США думают над отправкой Киеву ракет средней дальности для F-16

Пентагон рассматривает вариант включения в следующий пакет военной помощи Украине ракет средней дальности для истребителей F-16. Благодаря ним лётчики ВСУ смогут поражать цели на расстоянии свыше 100 километров, сообщили в Politico.

Источники американской газеты утверждают, что новые ракеты немного обезопасят F-16 от действия российских комплексов ПВО ближнего радиуса действия. Пуски будут осуществляться вдали от линии соприкосновения.

«Новые ракеты хоть и не имеют той дальности действия, о которой просил Киев, но всё же дадут украинским пилотам новое мощное оружие», — рассказали изданию официальные лица.

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Ожидается, что о новом пакете военной помощи на 375 миллионов долларов Вашингтон объявит уже в понедельник. Однако на этот раз Киеву придётся дольше ждать поставок из-за дефицита оружейных запасов США.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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