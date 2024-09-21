В США озвучили неожиданную версию гибели первого F-16 на Украине

В истории с таинственным уничтожением первого истребителя F-16 на Украине может быть замешана российская ракета. Эксперты из числа специалистов военно-промышленного комплекса не исключают, что самолёт угодил в облако обломков боеголовки, сбитой системами ПВО. Такую версию со ссылкой на источники в ВПК озвучил портал Breaking Defense.

По данным BD, Fighting Falcon работали на Украине в связке с американскими ЗРК Patriot. В ходе одной из российских атак и самолёт, и система ПВО применялись для уничтожения воздушных целей. Одна из ракет была уничтожена зенитным комплексом, когда вблизи пролетал F-16.