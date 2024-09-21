В США озвучили неожиданную версию гибели первого F-16 на Украине
BD: Сбитый на Украине F-16 могли повредить обломки российской ракеты
В истории с таинственным уничтожением первого истребителя F-16 на Украине может быть замешана российская ракета. Эксперты из числа специалистов военно-промышленного комплекса не исключают, что самолёт угодил в облако обломков боеголовки, сбитой системами ПВО. Такую версию со ссылкой на источники в ВПК озвучил портал Breaking Defense.
По данным BD, Fighting Falcon работали на Украине в связке с американскими ЗРК Patriot. В ходе одной из российских атак и самолёт, и система ПВО применялись для уничтожения воздушных целей. Одна из ракет была уничтожена зенитным комплексом, когда вблизи пролетал F-16.
«Фрагменты уничтоженной ракеты могли привести к повреждению двигателя и других частей самолёта, в результате чего F-16 развалился на части, или к смерти пилота до того, как он смог катапультироваться. Эта версия становится одним из наиболее правдоподобных сценариев», — рассказал порталу источник.
Генштаб ВСУ сообщил о первой потере F-16 29 августа, не уточнив подробностей. Пентагон тоже не стал комментировал неудачу, а первый свет на причину инцидента пролили в Верховной раде, заявив о причастности украинского ЗРК Patriot к уничтожению самолёта. На следующий же день Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ.
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