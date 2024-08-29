Пентагон отказался комментировать потерю Киевом первого истребителя F-16

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о крушении на Украине первого истребителя F-16. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Пентагона.

"По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины", — сказал собеседник агентства.