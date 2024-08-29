Пентагон отказался комментировать потерю Киевом первого истребителя F-16
Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о крушении на Украине первого истребителя F-16. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Пентагона.
"По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины", — сказал собеседник агентства.
При этом ранее Генштаб ВСУ официально подтвердил первый случай крушения истребителя F-16. По данным украинских военных, авария произошла во время массированного российского обстрела, однако точные причины падения самолёта в Киеве называть не назвали.
Напомним, накануне появились новости, что первый истребитель F-16, который Запад поставил Украине, мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Позже стало известно, что при ракетном ударе ВС РФ погиб и первый пилот F-16 подполковник ВСУ Алексей Месь.
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