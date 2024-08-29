Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 18:31

Пентагон отказался комментировать потерю Киевом первого истребителя F-16

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о крушении на Украине первого истребителя F-16. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Пентагона.

"По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины", — сказал собеседник агентства.

При этом ранее Генштаб ВСУ официально подтвердил первый случай крушения истребителя F-16. По данным украинских военных, авария произошла во время массированного российского обстрела, однако точные причины падения самолёта в Киеве называть не назвали.

«Это casus belli»: В США рассказали о связанной с ВСУ смертельной ошибке Вашингтона
«Это casus belli»: В США рассказали о связанной с ВСУ смертельной ошибке Вашингтона

Напомним, накануне появились новости, что первый истребитель F-16, который Запад поставил Украине, мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Позже стало известно, что при ракетном ударе ВС РФ погиб и первый пилот F-16 подполковник ВСУ Алексей Месь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров