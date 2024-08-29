«Это casus belli»: В США рассказали о связанной с ВСУ смертельной ошибке Вашингтона

«Не только ЦРУ, но и Пентагон обучали украинцев, участвующих в этом. Все они прошли интенсивную подготовку у офицеров НАТО. <…> Это всё настолько близко к casus belli (формальному поводу для объявления войны. — Прим. Life.ru), насколько это возможно», — сказал он в эфире ютуб-канала Judging Freedom.