«Это casus belli»: В США рассказали о связанной с ВСУ смертельной ошибке Вашингтона
Политолог Доктороу: США дали России повод для объявления войны
Соединённые Штаты, подготавливая ВСУ для наступления на Курскую область, дали России повод для объявления войны. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу.
«Не только ЦРУ, но и Пентагон обучали украинцев, участвующих в этом. Все они прошли интенсивную подготовку у офицеров НАТО. <…> Это всё настолько близко к casus belli (формальному поводу для объявления войны. — Прим. Life.ru), насколько это возможно», — сказал он в эфире ютуб-канала Judging Freedom.
Военный эксперт добавил, что украинские бойцы были также экипированы американским оружием, которое Вашингтон передал Киеву целенаправленно для атаки на территорию РФ.
Ранее спецназ «Ахмат» отчитался об уничтожении в курском приграничье немецких и польских наёмников. Параллельно пособники ВСУ из зарубежных стран уничтожаются и российской авиацией. Главные новости об СВО и ситуации в приграничье на 29 августа читайте на Life.ru.
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