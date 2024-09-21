CNN: США задержат новый пакет военной помощи Киеву из-за дефицита запасов
В ближайшее время Вашингтон планирует анонсировать очередной масштабный пакет военной помощи Украине. Однако ВСУ придётся дольше ждать поступления американского оружия, так как арсеналы США опустели из-за неспособности оборонки справиться с аппетитами Киева, утверждает телеканал CNN.
«США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Украине уже на следующей неделе, но они, скорее всего, отложат отправку техники из-за дефицита запасов», — сообщили журналисты со ссылкой на осведомлённых чиновников.
Последний пакет военной помощи Соединённые Штаты выделили Киеву 6 сентября. В него вошли ракеты для РСЗО, артиллерийские снаряды и противотанковые комплексы на общую стоимость 250 миллионов долларов. Такое расточительство Белого дома ранее вызвало серьёзную обеспокоенность у Дональда Трампа, который заявил об опустошённых арсеналах США.