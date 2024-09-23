Стали известны детали «плана победы»Зеленского, с которым он прилетел к Байдену

«План победы», который Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену, состоит не из четырёх, а из пяти пунктов. Среди них — продолжение операции в Курской области и получение от Запада современного оружия, сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

«Главное в «плане победы» «то, что он комплексный, в нём все пункты взаимосвязаны, важно реализовывать их вместе, всё в комплексе, что там сказано», — отметил собеседник издания.

По его словам, реализация первых четырёх пунктов запланирована на период с октября по декабрь, а пятого — после завершения конфликта.