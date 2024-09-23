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23 сентября, 17:28

Стали известны детали «плана победы»Зеленского, с которым он прилетел к Байдену

«Общественное»: В «плане победы» Зеленского не четыре, а пять пунктов

«План победы», который Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену, состоит не из четырёх, а из пяти пунктов. Среди них — продолжение операции в Курской области и получение от Запада современного оружия, сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

«Главное в «плане победы» «то, что он комплексный, в нём все пункты взаимосвязаны, важно реализовывать их вместе, всё в комплексе, что там сказано», — отметил собеседник издания.

По его словам, реализация первых четырёх пунктов запланирована на период с октября по декабрь, а пятого — после завершения конфликта.

Сам Зеленский ранее заявлял, что не будет раскрывать подробности «плана победы» до тех пор, пока не встретится с Байденом. Их встреча запланирована на 26 сентября. Он также говорил, что собирается представить план двум кандидатам на пост президента США — Камале Харрис и Дональду Трампу. Напомним, сейчас Зеленский находится в Штатах, туда он прилетел, в частности, для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

«Политический шизофреник» Зеленский зря носится с планами «мира» и «победы», считает политолог
«Политический шизофреник» Зеленский зря носится с планами «мира» и «победы», считает политолог
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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