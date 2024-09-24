«Ближе, чем думаем»: Зеленский высказался о сроках завершения конфликта
Зеленский считает, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Конец конфликта на Украине ближе, чем кажется. Такое мнение высказал Владимир Зеленский в интервью ABC News.
«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к концу войны», — заявил главарь киевского режима.
Тем не менее Зеленский снова потребовал от Запада военной поддержки, подчеркнув, что его план по завершению конфликта «не о переговорах с Россией». Так, предложения должны лишь выстроить «мост» к дипломатии.
«План победы — это усиление Украины, украинской армии», — сказал он.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он собирается показать президенту Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы», разговоры о котором участились в последние недели. По данным британской газеты The Times, главарь киевского режима будет требовать в том числе гарантий безопасности от НАТО и предоставления новой военной помощи. Однако перспективы отношений Зеленского с Западом туманны, считают в Киеве.