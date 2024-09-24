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24 сентября, 06:37

«Ближе, чем думаем»: Зеленский высказался о сроках завершения конфликта

Зеленский считает, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Конец конфликта на Украине ближе, чем кажется. Такое мнение высказал Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к концу войны», — заявил главарь киевского режима.

Тем не менее Зеленский снова потребовал от Запада военной поддержки, подчеркнув, что его план по завершению конфликта «не о переговорах с Россией». Так, предложения должны лишь выстроить «мост» к дипломатии.

«План победы — это усиление Украины, украинской армии», — сказал он.

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Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он собирается показать президенту Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы», разговоры о котором участились в последние недели. По данным британской газеты The Times, главарь киевского режима будет требовать в том числе гарантий безопасности от НАТО и предоставления новой военной помощи. Однако перспективы отношений Зеленского с Западом туманны, считают в Киеве.

Матвей Константинов
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