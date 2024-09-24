Конец конфликта на Украине ближе, чем кажется. Такое мнение высказал Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к концу войны», — заявил главарь киевского режима.

Тем не менее Зеленский снова потребовал от Запада военной поддержки, подчеркнув, что его план по завершению конфликта «не о переговорах с Россией». Так, предложения должны лишь выстроить «мост» к дипломатии.