«Сродни апокалипсису»: В Крыму размазали идеи Зеленского об окончании конфликта
Смирнов: План Зеленского по украинскому конфликту приведёт к апокалипсису
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
План Владимира Зеленского касательно окончания украинского конфликта приведёт к закату цивилизации. С таким заявлением выступил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА «Новости».
«Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведёт не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле», — подчеркнул Смирнов.
Адекватность «натовского коллектива» будет отражена в их реакции на идеи главаря киевского режима, заключил политик.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он собирается показать президенту Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы», разговоры о котором участились в последние недели. По данным британской газеты The Times, главарь киевского режима будет требовать в том числе гарантий безопасности от НАТО и предоставления новой военной помощи.