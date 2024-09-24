Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 06:17

«Сродни апокалипсису»: В Крыму размазали идеи Зеленского об окончании конфликта

Смирнов: План Зеленского по украинскому конфликту приведёт к апокалипсису

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

План Владимира Зеленского касательно окончания украинского конфликта приведёт к закату цивилизации. С таким заявлением выступил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА «Новости».

«Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведёт не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле», — подчеркнул Смирнов.

Адекватность «натовского коллектива» будет отражена в их реакции на идеи главаря киевского режима, заключил политик.

«Принёс беду»: Горький опыт Байдена, Макрона и Шольца отпугнёт Харрис от Зеленского, считают в Киеве
«Принёс беду»: Горький опыт Байдена, Макрона и Шольца отпугнёт Харрис от Зеленского, считают в Киеве

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он собирается показать президенту Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы», разговоры о котором участились в последние недели. По данным британской газеты The Times, главарь киевского режима будет требовать в том числе гарантий безопасности от НАТО и предоставления новой военной помощи.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров