План Владимира Зеленского касательно окончания украинского конфликта приведёт к закату цивилизации. С таким заявлением выступил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА «Новости».

«Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведёт не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле», — подчеркнул Смирнов.