Россия твёрдо уверена в своей победе в конфликте, инициированном Западом через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — отметил министр.

По его словам, для улучшения отношений с Западом необходимо вернуть ООН к истокам. Лавров подчеркнул, что «война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна». Он также добавил, что западным государствам следует просто следовать уставу организации, который был утверждён много лет назад, не пытаясь переписать его.