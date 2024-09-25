«Нет сомнений»: Лавров выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине
Лавров: Россия будет побеждать, Запад не понимает иного языка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Россия твёрдо уверена в своей победе в конфликте, инициированном Западом через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.
«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — отметил министр.
По его словам, для улучшения отношений с Западом необходимо вернуть ООН к истокам. Лавров подчеркнул, что «война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна». Он также добавил, что западным государствам следует просто следовать уставу организации, который был утверждён много лет назад, не пытаясь переписать его.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он планирует показать американскому лидеру Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы». Их встреча должна состояться 26 сентября. СМИ также узнали, что «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов.