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24 сентября, 22:28

«Нет сомнений»: Лавров выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине

Лавров: Россия будет побеждать, Запад не понимает иного языка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Россия твёрдо уверена в своей победе в конфликте, инициированном Западом через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — отметил министр.

По его словам, для улучшения отношений с Западом необходимо вернуть ООН к истокам. Лавров подчеркнул, что «война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна». Он также добавил, что западным государствам следует просто следовать уставу организации, который был утверждён много лет назад, не пытаясь переписать его.

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Кирилл Сосновских
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