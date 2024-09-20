«Полная боеготовность»: Лавров сделал хозяевам Киева последнее предупреждение

В арсенале Вооружённых сил России имеются средства, способные привести зарубежных союзников Украины в чувства. Однако Москва не заинтересована в ядерной войне и надеется на трезвую оценку ситуации со стороны Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Смею вас заверить: у нас есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются, они в состоянии полной боевой готовности», — подчеркнул дипломат в интервью телеканалу Sky News Arabia.