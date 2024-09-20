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20 сентября, 19:07

«Полная боеготовность»: Лавров сделал хозяевам Киева последнее предупреждение

Лавров: РФ держит вооружение для хозяев киевского режима в полной боеготовности

В арсенале Вооружённых сил России имеются средства, способные привести зарубежных союзников Украины в чувства. Однако Москва не заинтересована в ядерной войне и надеется на трезвую оценку ситуации со стороны Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Смею вас заверить: у нас есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются, они в состоянии полной боевой готовности», — подчеркнул дипломат в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Глава МИД отметил, что напоминания о красных линиях делаются Россией неспроста. Москва рассчитывает на то, что эти предупреждения услышат умные люди, принимающие решения за рубежом. Угрозы же в стиле «нажмём на красную кнопку» Лавров счёл несерьёзными.

Война РФ и США. Зачем на Западе разгоняют тему ядерного конфликта
Война РФ и США. Зачем на Западе разгоняют тему ядерного конфликта

Между тем зарубежные лидеры, предвидя скорый крах киевского режима, подвергают весь мир ядерной угрозе, считают в Госдуме. Многочисленные призывы иностранных ястребов дать Киеву оружейный карт-бланш ведут лишь к одному — к новой мировой войне.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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