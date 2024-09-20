«Полная боеготовность»: Лавров сделал хозяевам Киева последнее предупреждение
Лавров: РФ держит вооружение для хозяев киевского режима в полной боеготовности
В арсенале Вооружённых сил России имеются средства, способные привести зарубежных союзников Украины в чувства. Однако Москва не заинтересована в ядерной войне и надеется на трезвую оценку ситуации со стороны Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Смею вас заверить: у нас есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются, они в состоянии полной боевой готовности», — подчеркнул дипломат в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Глава МИД отметил, что напоминания о красных линиях делаются Россией неспроста. Москва рассчитывает на то, что эти предупреждения услышат умные люди, принимающие решения за рубежом. Угрозы же в стиле «нажмём на красную кнопку» Лавров счёл несерьёзными.
Telegram / Минобороны России