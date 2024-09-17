Столтенберг не счёл разрешение ВСУ бить вглубь РФ переходом «красной линии»

«Он [Столтенберг] отверг предупреждени е [президента РФ Владимира] Путина о том, что использование ракет станет «красной чертой», после которой Россия окажется «в войне» с НАТО», — говорится в публикации.

Как сообщал Life.ru, в последние недели в США и на Украине ведётся активное обсуждение темы ударов по территории России западным дальнобойным оружием. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ такого оружия приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. По словам главы государства, Киев не способен совершать подобные удары самостоятельно, а значит – нажимать кнопки будут военные альянса. В Госдуме заявили, что НАТО втянется в конфликт в случае карт-бланша ВСУ на удары по РФ.