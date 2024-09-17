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17 сентября, 18:00

Столтенберг не счёл разрешение ВСУ бить вглубь РФ переходом «красной линии»

Удары вглубь территории России не станут «красной линией», уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такое высказывание прозвучало в интервью европейского политика Times.

«Он [Столтенберг] отверг предупреждение [президента РФ Владимира] Путина о том, что использование ракет станет «красной чертой», после которой Россия окажется «в войне» с НАТО», — говорится в публикации.

На Западе испугались попыток перейти «красные линии» Путина
На Западе испугались попыток перейти «красные линии» Путина

Как сообщал Life.ru, в последние недели в США и на Украине ведётся активное обсуждение темы ударов по территории России западным дальнобойным оружием. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ такого оружия приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. По словам главы государства, Киев не способен совершать подобные удары самостоятельно, а значит – нажимать кнопки будут военные альянса. В Госдуме заявили, что НАТО втянется в конфликт в случае карт-бланша ВСУ на удары по РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Никита Никонов
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