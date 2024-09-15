На Западе испугались попыток перейти «красные линии» Путина Журналист Боуз обвинил во лжи «экспертов», смеющихся над «красными линиями» РФ 15 сентября, 08:17 ВС РФ в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Все аналитики, которые уверяют в отсутствии «красных линий» у России, очень серьёзно заблуждаются. Подобные западные «эксперты» не первый раз делают громкие заявления, которые впоследствии оказываются ошибочными. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Он напомнил, что политологи Запада раньше неоднократно убеждали, что у Москвы якобы закончилось оружие и больше нечем наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Эти же эксперты не раз кормили всех сказками о «‎победе» Киева, хотя на деле Армия России ежедневно продвигается вперёд. А главной ложью, отметил Боуз, стало враньё о разрушительном действии санкций на Россию.

«Они лгали обо всём остальном. Лгут и сейчас», — написал журналист, обвинив Запад в легкомысленном отношении к высказываниям президента РФ Владимира Путина и его правительства о «красных линиях».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные поставки Украине американских ракет для истребителей F-16, заявил, что США не стоит шутить с «красными линиями» России. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон прекрасно знает, где эти линии проходят.

Авторы Татьяна Миссуми