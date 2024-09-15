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На Западе испугались попыток перейти «красные линии» Путина

Журналист Боуз обвинил во лжи «экспертов», смеющихся над «красными линиями» РФ

15 сентября, 08:17
ВС РФ в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Все аналитики, которые уверяют в отсутствии «красных линий» у России, очень серьёзно заблуждаются. Подобные западные «эксперты» не первый раз делают громкие заявления, которые впоследствии оказываются ошибочными. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Он напомнил, что политологи Запада раньше неоднократно убеждали, что у Москвы якобы закончилось оружие и больше нечем наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Эти же эксперты не раз кормили всех сказками о «‎победе» Киева, хотя на деле Армия России ежедневно продвигается вперёд. А главной ложью, отметил Боуз, стало враньё о разрушительном действии санкций на Россию.

«Они лгали обо всём остальном. Лгут и сейчас», — написал журналист, обвинив Запад в легкомысленном отношении к высказываниям президента РФ Владимира Путина и его правительства о «красных линиях».

Зеленский, выпрашивая оружие, призвал Запад игнорировать «красные линии» РФ
Зеленский, выпрашивая оружие, призвал Запад игнорировать «красные линии» РФ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные поставки Украине американских ракет для истребителей F-16, заявил, что США не стоит шутить с «красными линиями» России. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон прекрасно знает, где эти линии проходят.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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