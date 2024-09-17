Ответ наготове: НАТО втянется в конфликт в случае карт-бланша ВСУ на удары по РФ, заявил Володин

РФ ответит более мощным оружием в случае использования ВСУ западного оружия вглубь территории России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что обсуждаемое в том числе США снятие ограничений подкрепляется использованием спутниковой группировки НАТО, с помощью которой будут наводить ракеты.

«Наведение и приведение в исполнение команд будут <...> исполняться военнослужащими НАТО. А это значит, [что] НАТО полностью втягивается в этот конфликт», — сказал Володин во время выступления перед началом осенней сессии.

Парламентарий также предупредил, что в будущем затеи Украины и Запада могут привести к страшным последствиям. Важно понимать, что там обсуждают удары по мирным городам, всерьёз думая, что подобное их не коснётся и сойдёт с рук. На самом же деле ответ России будет мощным и незамедлительным, и соответствующее оружие уже «наготове».