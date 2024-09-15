Немецкий генерал предостерёг лидеров НАТО от «точки невозврата» по России
Генерал ФРГ Куят: Если НАТО разрешит ВСУ бить вглубь РФ, то «война расширится»
Боец ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят призвал Запад отказаться от мысли поставлять Киеву дальнобойное оружие для ударов по российской территории, иначе «война расширится». Об этом он заявил в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung.
«Если дальнобойное оружие поставят, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастёт — а вместе с ней и риск того, что эта война расширится», — поделился Куят.
По его мнению, западные лидеры должны быть крайне осторожны при обсуждении поставок оружия для ВСУ, а также всегда помнить о «красных линиях», о которых не раз напоминали в Кремле. Куят подчеркнул, что снятием запрета на использование Киевом дальнобойных ракет Запад пройдёт точку невозврата.
Напомним, президент России Владимир Путин предупредил западные страны о последствиях применения ВСУ дальнобойного типа оружия. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине. В начале сентября Владимир Зеленский призвал зарубежных «партнёров» игнорировать «красные линии» президента РФ Владимира Путина. Он настойчиво потребовал дать Киеву ракеты большой дальности в ходе заседания на американской военной базе Рамштайн в Германии. Сейчас канцлер ФРГ Олаф Шольц придерживается позиции, что Зеленскому следует отказать в этом вопросе.