Немецкий генерал предостерёг лидеров НАТО от «‎точки невозврата» по России Генерал ФРГ Куят: Если НАТО разрешит ВСУ бить вглубь РФ, то «война расширится» 15 сентября, 11:23 Боец ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят призвал Запад отказаться от мысли поставлять Киеву дальнобойное оружие для ударов по российской территории, иначе «война расширится». Об этом он заявил в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung.





«Если дальнобойное оружие поставят, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастёт — а вместе с ней и риск того, что эта война расширится», — поделился Куят.

По его мнению, западные лидеры должны быть крайне осторожны при обсуждении поставок оружия для ВСУ, а также всегда помнить о «красных линиях», о которых не раз напоминали в Кремле. Куят подчеркнул, что снятием запрета на использование Киевом дальнобойных ракет Запад пройдёт точку невозврата.

Авторы Татьяна Миссуми