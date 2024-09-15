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Немецкий генерал предостерёг лидеров НАТО от «‎точки невозврата» по России

Генерал ФРГ Куят: Если НАТО разрешит ВСУ бить вглубь РФ, то «война расширится»

15 сентября, 11:23
Боец ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Боец ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят призвал Запад отказаться от мысли поставлять Киеву дальнобойное оружие для ударов по российской территории, иначе «война расширится». Об этом он заявил в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung.

«Если дальнобойное оружие поставят, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастёта вместе с ней и риск того, что эта война расширится», — поделился Куят.

По его мнению, западные лидеры должны быть крайне осторожны при обсуждении поставок оружия для ВСУ, а также всегда помнить о «красных линиях», о которых не раз напоминали в Кремле. Куят подчеркнул, что снятием запрета на использование Киевом дальнобойных ракет Запад пройдёт точку невозврата.

Подоляк уверен, что Киев получит решение Запада бить дальнобойными ракетами вглубь России
Подоляк уверен, что Киев получит решение Запада бить дальнобойными ракетами вглубь России

Напомним, президент России Владимир Путин предупредил западные страны о последствиях применения ВСУ дальнобойного типа оружия. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине. В начале сентября Владимир Зеленский призвал зарубежных «партнёров» игнорировать «красные линии» президента РФ Владимира Путина. Он настойчиво потребовал дать Киеву ракеты большой дальности в ходе заседания на американской военной базе Рамштайн в Германии. Сейчас канцлер ФРГ Олаф Шольц придерживается позиции, что Зеленскому следует отказать в этом вопросе.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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