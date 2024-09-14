Шольц заявил, что не разрешит Украине бить дальнобойным оружием вглубь России
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал проблемой снятие ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет против России. Поэтому, по его словам, Киеву не стоит ждать изменения запрета на использование таких снарядов, передаёт Welt.
«Решение остаётся неизменным. Вот почему я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат по-другому. Я не буду этого делать (давать разрешение Киеву, — Прим. Life.ru), потому что считаю это проблемой», — сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил о серьёзных последствиях после применения западного дальнобойного оружия против России со стороны ВСУ. Глава государства отметил, что использование таких ракет подразумевает прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пока Запад не может дать окончательный ответ Киеву. Из-за этого Зеленский находится вне себя от ярости. Тем временем, против ударов по РФ дальнобойными ракетами высказывался Папа Римский.
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