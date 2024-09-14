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14 сентября, 12:11

Стала известна позиция папы Римского по ударам натовским оружием вглубь России

Глава Союза староверов: Папа Римский против ударов по РФ дальнобойными ракетами

Ватикан выступает против поставок дальнобойного оружия Украине и его использования для ударов по территории России. Об этом сообщил «Газете.ru» глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который общается с папой Римским Франциском.

«Папа Франциск выступает против поставок любых дальнобойных вооружений Украине считая, что это приведёт к эскалации, и приведёт к ещё большим разрушениям и гибели мирных жителей как на Украине, так и в России», — заявил Севастьянов.

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В Ватикане считают, что враждующим сторонам надо незамедлительно приступить к переговорам, которые будут проходить при участии всех сторон, вовлечённых в украинский конфликт.

Отметим, что в последние дни в США и в Киеве ведётся активное обсуждение темы ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием. Узнав об этом, президент России Владимир Путин предупредил Запад о последствиях применения ВСУ такого типа оружия. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине. Тем временем, лидер США Джо Байден заявил, что Штаты уже работают над отменой ограничений на удары американским оружием по РФ.

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Wikipedia

Алёна Зиновьева
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