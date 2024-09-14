Стала известна позиция папы Римского по ударам натовским оружием вглубь России

Ватикан выступает против поставок дальнобойного оружия Украине и его использования для ударов по территории России. Об этом сообщил «Газете.ru» глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который общается с папой Римским Франциском.

«Папа Франциск выступает против поставок любых дальнобойных вооружений Украине считая, что это приведёт к эскалации, и приведёт к ещё большим разрушениям и гибели мирных жителей как на Украине, так и в России», — заявил Севастьянов.

В Ватикане считают, что враждующим сторонам надо незамедлительно приступить к переговорам, которые будут проходить при участии всех сторон, вовлечённых в украинский конфликт.