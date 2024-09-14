Во Франции «скрестили пальцы» после предупреждения Путина, чтобы избежать войны

Правительство Франции учло предупреждение президента России Владимира Путина о неизбежном расширении конфликта в случае применения дальнобойного оружия против РФ, теперь официальные лица всеми силами стараются избежать Третьей мировой. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя исключать вероятность того, что россияне могут расширить свои военные действия», — заявил источник.

Несмотря на участившиеся разговоры о разрешении Киеву запускать дальнобойные ракеты вглубь России, французские власти комментировать ситуацию не спешат. В издании предположили, что это обсуждалось за закрытыми дверьми во время беседы президента Франции Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским, но такую информацию Париж не подтвердил. В СМИ также напомнили о недавнем визите секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко. Журналисты сообщили, что на встрече также могли решать вопрос о снятии запрета на использование снарядов.