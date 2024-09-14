«Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведёт к Третьей мировой войне», — говорится в статье.

Есть вероятность, что Вашингтон думает о том, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по РФ, потому что при другом раскладе Украина может потерпеть крах в конфликте ещё до американских президентских выборов. По словам автора статьи, президенту США Джо Байдену и кандидату в президенты Камале Харрис потом нужно будет объясняться, почему они продолжали поддерживать проигравшую страну вместо того, чтобы попытаться завершить противостояние дипломатическим путём.