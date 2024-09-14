В США заговорили о Третьей мировой войне после обсуждений ударов вглубь России
WaS: Удары ВСУ западным оружием вглубь РФ приведут к Третьей мировой войной
Третья мировая война начнётся после того, как Запад разрешит Украине бить дальнобойным западным оружием вглубь России. Об этом заявил экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье Weapons and Strategy.
«Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведёт к Третьей мировой войне», — говорится в статье.
Есть вероятность, что Вашингтон думает о том, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по РФ, потому что при другом раскладе Украина может потерпеть крах в конфликте ещё до американских президентских выборов. По словам автора статьи, президенту США Джо Байдену и кандидату в президенты Камале Харрис потом нужно будет объясняться, почему они продолжали поддерживать проигравшую страну вместо того, чтобы попытаться завершить противостояние дипломатическим путём.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ западного высокоточного оружия дальнего радиуса действия для ударов по РФ приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. По словам российского лидера, Киев не способен совершать подобные удары самостоятельно, а это значит – нажимать кнопки будут военные альянса. Белый дом с полной серьёзностью воспринял предупреждение Путина. Медведев же пригрозил НАТО ядерным ударом и «гигантским расплавленным пятном» на месте Киева.
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