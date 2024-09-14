Поставка нидерландских ПВО Patriot на Украину сорвалась

Нидерланды не отправят системы ПВО Patriot Украине. Поставку не смогут осуществить из-за решения союзника. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на Минобороны страны.

По словам главы ведомства Рубена Брекельманса, Амстердам уже отправил Киеву радар. Три пусковые установки же поставить на фронт должны были в ближайшее время, но союзник Нидерландов отказался от участия. В Министерстве обороны не уточнили о ком идёт речь.

По данным издания, страна, которая должна была отправить ПВО Украине не выполнила определённые требования и обещания. Сейчас Нидерланды планируют поставить системы с помощью других партнёров.