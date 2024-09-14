Поставка нидерландских ПВО Patriot на Украину сорвалась
NL Times: Нидерланды не смогут поставить Киеву ПВО Patriot из-за отказа союзника
Нидерланды не отправят системы ПВО Patriot Украине. Поставку не смогут осуществить из-за решения союзника. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на Минобороны страны.
По словам главы ведомства Рубена Брекельманса, Амстердам уже отправил Киеву радар. Три пусковые установки же поставить на фронт должны были в ближайшее время, но союзник Нидерландов отказался от участия. В Министерстве обороны не уточнили о ком идёт речь.
По данным издания, страна, которая должна была отправить ПВО Украине не выполнила определённые требования и обещания. Сейчас Нидерланды планируют поставить системы с помощью других партнёров.
Напомним, что ранее Нидерланды дали «добро» Киеву на нанесения ударов по России с помощью истребителей F-16. Такую атаку на РФ Амстердам посчитал оборонительной и созданной для «самозащиты» Киева. С таким заявлением выступил глава государства Рубен Брекелманс.
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