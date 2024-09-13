Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 10:50

Песков: Ограничения экспорта титана и никеля не связаны с поставками оружия ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Озвученное президентом РФ Владимиром Путиным предложение обдумать ограничения на экспорт российского титана и никеля не имеет связи с поставками западных вооружений украинской армии. Об этом во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков.

«Это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», — ответил на соответствующий вопрос журналистов официальный представитель Кремля.

В Кремле оценили перспективу разрыва дипотношений с Лондоном
В Кремле оценили перспективу разрыва дипотношений с Лондоном

Напомним, что во время совещания с российским кабмином президент Владимир Путин призвал рассмотреть возможность ограничения экспорта на мировой рынок некоторых видов сырья, в частности урана, никеля и титана. Глава РФ отметил, что эти меры должны быть продуманы так, чтобы не пойти во вред России. Эти действия станут ответом на антироссийские санкции Запада.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ВСУ
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров