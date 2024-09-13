Песков: Ограничения экспорта титана и никеля не связаны с поставками оружия ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Озвученное президентом РФ Владимиром Путиным предложение обдумать ограничения на экспорт российского титана и никеля не имеет связи с поставками западных вооружений украинской армии. Об этом во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков.
«Это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», — ответил на соответствующий вопрос журналистов официальный представитель Кремля.
Напомним, что во время совещания с российским кабмином президент Владимир Путин призвал рассмотреть возможность ограничения экспорта на мировой рынок некоторых видов сырья, в частности урана, никеля и титана. Глава РФ отметил, что эти меры должны быть продуманы так, чтобы не пойти во вред России. Эти действия станут ответом на антироссийские санкции Запада.