Песков: Ограничения экспорта титана и никеля не связаны с поставками оружия ВСУ

Озвученное президентом РФ Владимиром Путиным предложение обдумать ограничения на экспорт российского титана и никеля не имеет связи с поставками западных вооружений украинской армии. Об этом во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков.

«Это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», — ответил на соответствующий вопрос журналистов официальный представитель Кремля.