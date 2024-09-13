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13 сентября, 10:01

В Кремле оценили перспективу разрыва дипотношений с Лондоном

Песков: Кремль пока не рассматривает вопрос разрыва отношений с Великобританией

В настоящий момент в Кремле не стоит вопрос о разрыве дипломатических отношений с Лондоном. Об этом во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения ФСБ РФ о пойманных на шпионаже сотрудниках британского посольства в РФ.

«[О разрыве дипломатических отношений] не ведётся речи», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

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Захарова жёстко высказалась о вскрытых ФСБ преступлениях британских дипломатов в России

Напомним, сегодня в ФСБ РФ заявили о том, что шесть сотрудников посольства Соединённого королевства в Москве были лишены аккредитации в связи с проводимой ими разведывательно-подрывной деятельностью. В Федеральной службе безопасности сообщили, что располагают документами, подтверждающими координацию британцами военно-политической ситуации в СНГ и в России в частности.

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Александр Юнашев
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