Шесть сотрудников посольства Британии лишены аккредитации за шпионаж и подрывную работу в РФ

Аккредитация шести сотрудников британского посольства в России прекращена в связи с их разведывательно-подрывной деятельностью. В списке Томас Джон Хиксон, Блейк Паттел, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Джессика Дейвенпорт и Грейс Элвин, сообщает телеканал «Россия-24».

«На основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы», – уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ также добыла документы, подтверждающие координацию британской стороной эскалации международной военно-политической обстановки в РФ и в СНГ. Главной структурой в этом деле назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД, который после начала СВО стал спецслужбой с важной задачей – нанести стратегическое поражение Москве.

Выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии Директората британских дипломатов как угрожающую безопасности РФ, подчеркнули в ФСБ.