В обещание главы британского МИД Дэвида Лэмми о 100-летней поддержке Украины верить не стоит, так как Незалежная не протянет и 25 лет. Такое мнение высказал на странице в соцсети X зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал поддержку Украине в течение 100 лет. 1) Он лжёт. 2) Так называемая Украина не продержится и четверти этого срока», — считает Медведев.