«Наши ракеты помогут»: Медведев отмерил Украине четверть века и предрёк Британии незавидную участь
Медведев: Британия может пойти ко дну в ближайшие годы, наши ракеты помогут
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
В обещание главы британского МИД Дэвида Лэмми о 100-летней поддержке Украины верить не стоит, так как Незалежная не протянет и 25 лет. Такое мнение высказал на странице в соцсети X зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал поддержку Украине в течение 100 лет. 1) Он лжёт. 2) Так называемая Украина не продержится и четверти этого срока», — считает Медведев.
По словам политика, и сама Британия в скором времени может «пойти ко дну». Российские гиперзвуковые ракеты при необходимости ей в этом помогут, добавил он.
Ранее стало известно, что Великобритания приняла решение разрешить Киеву наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по российским целям. Официально объявить об этом британские власти не планируют. Предварительно, аналогичное решение уже принято и в США.