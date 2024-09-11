«Альянс дал чётко понять»: Блинкен назвал неизбежным членство Украины в НАТО

Страны НАТО дали чётко понять, что членство Украины в Североатлантическом альянсе неизбежно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Киев сейчас находится как раз на пути вступления в военно-политический блок.

«Страны НАТО встретились и дали чётко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути», — сказал Блинкен на брифинге в Киеве после встречи с коллегами из Незалежной и Великобритании.

При этом он напомнил, что для вступления в альянс украинцам следует принять пакет необходимых реформ.

Ранее на этой же пресс-конференции Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для атак вглубь России с украинским руководством. Об итогах переговоров он пообещал в скором времени доложить американскому лидеру Джо Байдену.