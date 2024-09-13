Захарова жёстко высказалась о вскрытых ФСБ преступлениях британских дипломатов в России

Дипломаты британского посольства в Москве занимались деятельностью, целью которой являлось причинение ущерба российскому народу. Их действия вышли далеко за рамки венских конвенций, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов. Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями», — подчеркнула представитлеь МИД РФ.

Однако, по словам Захаровой, дело даже не в формальной стороне вопроса, а в нацеленности британского диппредставительства на нанесение ущерба народу России.