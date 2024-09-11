Путин призвал Кабмин задуматься об ограничении экспорта урана и титана

Россия может ограничить поставки на мировой рынок некоторых видов сырья, в том числе урана, титана и никеля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вот к нам ограничивают поставки ряда товаров. Ну, может быть, нам тоже определённые ограничения [ввести]?» — указал российский лидер на совещании с Правительством РФ.

Путин доббавил, что Россия способна ограничить поставки урана, титана и никеля, но главное это сделать без вреда для страны. Глава государства призвал членов кабмина «подумать над определёнными ограничениями поставок на внешний рынок» указанных видов сырья и других товаров.