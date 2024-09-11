Путин призвал Кабмин задуматься об ограничении экспорта урана и титана
Россия может ограничить поставки на мировой рынок некоторых видов сырья, в том числе урана, титана и никеля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Вот к нам ограничивают поставки ряда товаров. Ну, может быть, нам тоже определённые ограничения [ввести]?» — указал российский лидер на совещании с Правительством РФ.
Путин доббавил, что Россия способна ограничить поставки урана, титана и никеля, но главное это сделать без вреда для страны. Глава государства призвал членов кабмина «подумать над определёнными ограничениями поставок на внешний рынок» указанных видов сырья и других товаров.
Также Путин указал, что в РФ развивается внутренний рынок при вводе ограничений на ввоз продукции сельского хозяйства.
Ранее лидер РФ назвал перспективной добычу высокотехнологичного сырья на Дальнем Востоке. По словам главы государства, речь идёт о поиске и добыче титана, лития, ниобия и редкоземельных металлов.
Life.ru