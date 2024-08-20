В России хотят усилить контроль за экспортом продукции с драгметаллами
Минфин РФ намерен усилить контроль за экспортом продукции с драгметаллами
Министерство финансов РФ подготовило проект нормативного акта, согласно которому планируется усилить контроль за содержанием драгоценных металлов в вывозимой из России и ввозимой в страну продукции. Об этом пишут корреспонденты газеты "Известия", в распоряжении которых есть проект данного ведомственного акта.
Журналисты рассказали, что под новые правила могут попасть необработанные драгметаллы. В пресс-службе Пробирной палаты представителям издания сообщили, что для правильного отбора проб для анализа должностные лица должны действовать в соответствии с определённым порядком, который в настоящее время ещё не утверждён.
Помимо того, в экономическом ведомстве рассказали, зачем власти решили контролировать фактическое содержание металлов в экспортируемой продукции. По словам сотрудников Минфина, это необходимо для того, чтобы исключить риски неуплаты таможенных сборов и налогов в казну.
Данную инициативу прокомментировала доцент кафедры базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Она считает, что предлагаемая властями мера позволит российской таможне более детально подходить к анализу продукции, в которой содержатся драгоценные металлы.
В начале августа Life.ru писал, что стоимость золота вновь обновила исторический максимум. На тот момент из данных торгов на бирже Comex следовало, что за тройскую унцию этого драгоценного металла надо было заплатить больше 2500 долларов.
Pixabay / PublicDomainPictures