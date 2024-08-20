В России хотят усилить контроль за экспортом продукции с драгметаллами

Министерство финансов РФ подготовило проект нормативного акта, согласно которому планируется усилить контроль за содержанием драгоценных металлов в вывозимой из России и ввозимой в страну продукции. Об этом пишут корреспонденты газеты "Известия", в распоряжении которых есть проект данного ведомственного акта.

Журналисты рассказали, что под новые правила могут попасть необработанные драгметаллы. В пресс-службе Пробирной палаты представителям издания сообщили, что для правильного отбора проб для анализа должностные лица должны действовать в соответствии с определённым порядком, который в настоящее время ещё не утверждён.

Помимо того, в экономическом ведомстве рассказали, зачем власти решили контролировать фактическое содержание металлов в экспортируемой продукции. По словам сотрудников Минфина, это необходимо для того, чтобы исключить риски неуплаты таможенных сборов и налогов в казну.

Данную инициативу прокомментировала доцент кафедры базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Она считает, что предлагаемая властями мера позволит российской таможне более детально подходить к анализу продукции, в которой содержатся драгоценные металлы.