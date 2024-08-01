Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота вновь обновила исторический максимум. Как следует из данных торгов на бирже Comex, теперь этот драгоценный металл стоит больше 2500 долларов за тройскую унцию.

Цена на этот ресурс, согласно данным подразделения Нью-Йоркской товарной биржи по состоянию на 04:28 по московскому времени, составляла 2501 доллар за тройскую унцию (+1,65%). Стоит отметить, что всего через три минуты стоимость золота ускорила рост до 2502 долларов за унцию (+1,56%).