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27 июля, 11:32

Шахтёр откопал на руднике огромный алмаз и стал миллионером

CNN: Погрязший в долгах индиец нашёл огромный алмаз ценой $95 тысяч

Житель индийского штата Мадхья-Прадеш по имени Раджу Гауд стал обладателем гигантского алмаза весом 19,22 карата. Драгоценный камень мужчина нашёл во время работ на руднике. Эксперты оценили клад в 95 тысяч долларов — это почти 8 миллионов местных рупий, пишет CNN.

В интервью телеканалу Гауд признался, что эта находка изменила его жизнь. 40-летний мужчина погряз в долгах, пытаясь прокормить большую семью из родителей, жены, семерых детей, младшего брата и сестры. Он хватался за любой труд, получая до 10 долларов в день за работу в полях или шахтах. Алмаз индиец передал властям, которые обязаны вернуть везунчику большую часть стоимости камня после его продажи на аукционе и вычета налогов.

"Первое, что я сделаю, это верну долг в размере 6 тысяч долларов. Затем мы инвестируем в получение образования всеми детьми, строительство домов, покупку земли и, возможно, трактора", — резюмировал собеседник CNN.

Вы не заработаете много денег, пока не начнёте делать эти волшебные ритуалы
Вы не заработаете много денег, пока не начнёте делать эти волшебные ритуалы

Не менее ценную находку неделей ранее сделали дальневосточные археологи. Учёные обнаружили уникальные берестяные грамоты, написанные ещё в XVII веке. Послание на одной из реликвий уже удалось расшифровать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EgolenaHK

Илья Пушкарев
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