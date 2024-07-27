Шахтёр откопал на руднике огромный алмаз и стал миллионером

Житель индийского штата Мадхья-Прадеш по имени Раджу Гауд стал обладателем гигантского алмаза весом 19,22 карата. Драгоценный камень мужчина нашёл во время работ на руднике. Эксперты оценили клад в 95 тысяч долларов — это почти 8 миллионов местных рупий, пишет CNN.

В интервью телеканалу Гауд признался, что эта находка изменила его жизнь. 40-летний мужчина погряз в долгах, пытаясь прокормить большую семью из родителей, жены, семерых детей, младшего брата и сестры. Он хватался за любой труд, получая до 10 долларов в день за работу в полях или шахтах. Алмаз индиец передал властям, которые обязаны вернуть везунчику большую часть стоимости камня после его продажи на аукционе и вычета налогов.

"Первое, что я сделаю, это верну долг в размере 6 тысяч долларов. Затем мы инвестируем в получение образования всеми детьми, строительство домов, покупку земли и, возможно, трактора", — резюмировал собеседник CNN.