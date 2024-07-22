Археологи впервые обнаружили берестяные грамоты на раскопках в Якутске

В Якутске археологи обнаружили уникальные берестяные грамоты. На данный момент учёные нашли девять таких экземпляров. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, открытие сделал студент из города Кирова Виталий Татаринов.

Археологи обнаружили берестяные грамоты XVII века на раскопках в Якутске. Видео © Telegram / Айсен Николаев

Глава региона рассказал, что на полученных археологических образцах исследователям удалось опознать, что текст написан скорописью XVII века. По данным учёных, грамоты могут относиться к архиву воеводской канцелярии, который сгорел в 1700 году. Как отметил Николаев, уже удалось прочесть, что в одной из рукописей говорится о сборе ясака. Он добавил, что сейчас главная задача — сохранить реликвии в исконном виде.

Берестяная грамота, найденная на Дальнем Востоке. Фото © Telegram / Айсен Николаев

"Это действительно сенсационная и уникальная находка, которая имеет огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения", — написал он в своём телеграм-канале.